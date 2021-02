Aktuelle Zahlen : 183 neue Corona-Fälle im Saarland - zwei weitere Todesfälle

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Infektionen ist im Saarland auf 26.858 bestätigte Fälle angestiegen. Das sind 183 Fälle mehr als am Vortag.

Das hat das Gesundheitsministerium am Samstabend mitgeteilt. 790 Menschen sind in der Region mittlerweile an oder mit dem Coronavirus verstorben. Dem Gesundheitsamt des Regionalverbands wurden am Samstag zwei weitere Todesfälle gemeldet. Gestern ist eine 92-jährige Patientin und vorgestern ein 83-jähriger Patient gestorben, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Landesweit gelten nun 24.065 Personen nach einer Ansteckung mit Sars-CoV-2 als geheilt. Somit gibt es aktuell 2003 Infizierte. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Saarland liegt aktuell bei 118,0.