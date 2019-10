Blaulicht : Auto beschädigt und abgehauen

Oberkirchen Ein grauer Renault-Scenic ist in der Nacht auf Donnerstag in der Oberkircher Hauptstraße beschädigt worden. Dieser war dort am Fahrbahnrand abgestellt und wurde von einem vorbeifahrenden Auto beschädigt.

Der Fahrer entfernte sich unerlaubt, berichtet die Polizei. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen Pkw handeln.