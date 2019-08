Merzig : Auto auf Parkplatz beschädigt

Merzig Nach einem Unfall am Freitagnachmittag sucht die Polizei in Merzig Zeugen.

Ein unbekannter Fahrer hat am Freitagnachmittag in Merzig ein Auto beschädigt und ist dann einfach abgehauen. Wie die Polizei in Merzig mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Trierer Straße. Ein weißer VW Tiguan wurde dabei von einem anderen Auto beschädigt. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich danach unerlaubt. Nach Angaben der Polizei könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen blauen Renault Twingo handeln.