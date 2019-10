Blaulicht : Auto beschädigt zur Wurstmarkt-Zeit

Ein in der Krankenhausstraße in Illingen in Höhe des Raßweiler Weges abgestellter Pkw der Marke Hyundai wurde am Montag zwischen 14.30 und 17 Uhr beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Der Unfallverursacher, der weiterfuhr, hat nach bisherigen Erkenntnissen ein blaues Fahrzeug gefahren.

Zur Unfallzeit fand in Illingen der Wurstmarkt statt, so dass starker Fußgänger- und Fahrzeugverkehr herrschte. Hinweise unter Telefon (0 68 21) 203-0.

(red)