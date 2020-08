Kulturveranstaltungen : Neue Kulturreihe in Wadgassen

Wadgassen Acht ganz unterschiedliche und allesamt coronagerechte Veranstaltungen stehen demnächst auf dem Programm.

Not macht auch in Corona-Zeiten erfinderisch, so auch in Wadgassen. Dort wurde die neue Reihe KulturGenuss entworfen, eigens gemäß den Corona-Regeln konzipiert. Die acht Veranstaltungen holen endlich wieder viel Kultur nach Wadgassen, so die Gemeinde. Endlich, weil wegen der Pandemie so viele kulturelle Veranstaltungen ausgefallen waren. „Es sind die sehr unterschiedlichen Kulturangebote, die von Kabarett und Satire, über Klassik bis hin zu frischem Saar-Rock und Chanson reichen, mit denen wir unsere KulturGenuss-Reihe gerade jetzt starten wollen“, sagt Bürgermeister Sebastian Greiber.