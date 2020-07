Schnell gelöscht in Friedrichweiler : Grillfeuer greift auf Garage über – Anwohner danken Feuerwehr mit Bier

Foto: dpa/Carsten Rehder

Friedrichweiler Glimpflich ist ein Garagenbrand am späten Dienstagnachmittag in Friedrichweiler ausgegangen: Das Feuer in der Steinfeldstraße konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehren aus Friedrichweiler und Differten gelöscht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rolf Ruppenthal

Ein Moment der Unachtsamkeit hatte dafür gesorgt, dass ein Grillfeuer hinter dem Haus auf das Innere der Garage übergriff. Es entstand nur geringer Sachschaden.