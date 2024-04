Neuer Spiel- und Trainingsort für alle Altersgruppen Wie Olympia 2024 der Gemeinde Wadgassen ihren größten Spielplatz beschert

Was haben Spielplätze und Olympia gemeinsam? Für den saarländischen Innenminister Reinhold Jost ist die Verbindung naheliegend und geht weit über „körperliche Betätigung“ hinaus: „Durch das Spielen erlernen die Kinder auch wichtige gesellschaftliche Werte, wie etwa Fairness, Toleranz und Respekt. Werte, die auch Teil des olympischen Gedankens sind.“ So erklärt Jost in einer öffentlichen Mitteilung das Landes-Förderprogramm, das Wadgassen nun auf der Wiese gegenüber des Rathauses den größten Spielplatz in der Gemeinde beschert.