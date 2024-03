Klassik und Rock Diese Bands spielen beim Parkbad-Open-Air in Wadgassen

Im Juni heißt es in Wadgassen wieder: Festival-Time. Am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni, findet bereits zum achten Mal das Parkbad-Open-Air statt. Dann präsentiert die Gemeinde ein Programm auf großer Bühne im naturbelassenen Parkbad Wadgassen. Der Ticketvorverkauf ist bereits gestartet. „Auch in diesem Jahr wird es wieder die typische Aufteilung geben“, kündigt Bürgermeister Sebastian Greiber an. Das heißt: Rock-Open-Air am Freitag und Klassik-Open-Air am Samstag.