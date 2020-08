Polizei ermittelt in Wadgassen : Pkw-Fahrer baut Unfall und haut ab

Polizei ermittelt in Wadgassen

Wadgassen Ein VW-Fahrer hat mit seinem Auto am Samstagmorgen in Wadgassen ein Auto beschädigt und Unfallflucht begangen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Pkw-Fahrer ist am Samstagmorgen in der Ludweilerstraße in Wadgassen-Werbeln mit einem geparkten schwarzen VW Golf kollidiert und hat dabei einen Seitenspiegel beschädigt. Anschließend ist der Fahrer geflüchtet. Laut Polizeiangaben ereignete sich die Unfallflucht gegen 9.25 Uhr. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1 500 Euro. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen oder silbernen VW Golf oder VW Polo gehandelt haben.