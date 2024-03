Pfarrer im Osterstress „Ab Aschermittwoch stehe ich dauerhaft unter Strom“

Der Schreibtisch von Pastor Peter Leick im Wadgasser Pfarrheim läuft förmlich über. Offene Bücher, Unterlagen, Notizzettel und eine leere Kaffeetasse füllen beinahe jeden Zentimeter Arbeitsfläche. „Normalerweise sieht es hier nicht so aus“, sagt Leick. Doch die Osterzeit ist für Pfarrer auch alles andere als normal. Als wir ihn treffen, kommt er gerade von einem Trauergespräch mit Familienangehörigen eines Verstorbenen. In wenigen Stunden steht die nächste Beerdigung an. Eigentlich Tagesgeschäft für den Leiter der Wadgasser Pfarrei St. Wolfram – gebe es für die anstehenden Ostertage nicht noch rund 30 Gottesdienste und die darauffolgende Erstkommunion in der Großgemeinde vorzubereiten.