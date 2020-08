Plötzlicher Anstieg im Kreis Saarlouis : 13 neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Deutlicher Anstieg der Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis: 13 neue Infektionen hat das Gesundheitsamt am Freitag gemeldet. Damit steigt die Zahl der Corona-Fälle auf 624.

Nach Angaben des Landkreises wurden in Dillingen eine 45-Jährige, eine 19-Jährige, eine 21-Jährige, eine 30-Jährige und ein zehnjähriges Kind positiv auf das Virus getestet. Wie der Landkreis mitteilt, war das Kind bereits vor Schulbeginn in Quarantäne und war deshalb nicht in der Schule.