Corona-Statistik für den Regionalverband : Corona-Ausbruch in Familie treibt die Fallzahl hoch

Regionalverband Die neuen Corona-Zahlen sind da. Und sie sehen nicht gut aus.

Mit zehn neuen Corona-Fällen binnen eines Tages meldet das Gesundheitsamt des Regionalverbandes den stärksten Anstieg seit Wochen. Die Hälfte dieser Fälle resultiert dem Amt zufolge aus einem Ausbruch in einer Familie. Bei den neu Erkrankten handelt es sich um Kontaktpersonen eines bereits erfassten Corona-Patienten. Das Gesundheitsamt habe die Neuinfizierten alle im Rahmen der Nachverfolgung getestet. Mit den jüngsten Fällen steigt die Zahl der Infektionen im Regionalverband auf 1269. Weil drei Betroffene die Quarantäne beendeten, gelten 20 Personen in Saarbrücken und zwei in Völklingen als akut am Corona-Virus erkrankt.