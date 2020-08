Gratulation : Walter Klein aus Siersburg feiert 90. Geburtstag

Siersburg Der weitgereiste Siersburger mit der beeindruckenden Karriere hat am Samstag seinen großen Tag.

Dass er einmal beruflich um die halbe Welt reisen würde, hätte ihm, der kriegsbedingt zuletzt in vier Jahrgangsklassen die Volksschule besuchte, niemand vorausgesagt. Noch während seiner Lehre als Stahlbauschlosser beim Stahlbau Altmayer besuchte er die Abendschule in Dillingen. In seinem „Passport Sarroise“ sind seine ersten Arbeitsorte für die Siersburger Firma im Ausland nachgewiesen: Tunesien, Frankreich, der Libanon und Saudi-Arabien.

Für Walter Klein gab es eine Bilderbuchkarriere: Er plante und leitete – mit Ausnahme der Beteiligung an Atomkraftwerken – zahlreiche Bauwerke. 17 Jahre lang wohnte und arbeitete er in Portugal, hier vor allem als Projektleiter an der Erweiterung der weltberühmten Brücke über den Tejo in Lissabon. In Sri Lanka ging es um ein Stauwerk, in anderen Ländern oft um Anlagen der Petrochemie. Zu Auslandseinsätzen kam es unter anderem auch in Kanada, Brasilien und in Venezuela.