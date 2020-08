Beim Heimspiel in Rehlingen : Klein-Raber wirft neuen deutschen Seniorenrekord

Europameisterin Margret Klein-Raber verbesserte beim Heimspiel in Rehlingen ihren eigenen deutschen Rekord im Gewichtwurf deutlich. Foto: Lutwin Jungmann

Rehlingen Im Rahmen eines Einladungswettkampfes für Seniorinnen am Sonntag in Rehlingen hat Margret Klein-Raber (LC Rehlingen) eine neue deutsche Seniorenbestleistung im Gewichtwurf aufgestellt. In der Altersklasse W 55 beförderte die Europameisterin das 7,26 Kilo schwere Wurfgerät 16,47 Meter weit und verbesserte ihre eigene Rekordmarke um 34 Zentimeter.

Im Wurf-Fünfkampf sammelte sie 4539 Punkte, nur 96 Zähler weniger als bei ihrem deutschen Rekord. Die beste Einzelleistung vollbrachte sie im Hammerwurf (drei Kilo) mit 42,45 Metern.

Fünfkampf-Siegerin der Klasse W 45 wurde die zweifache Senioren-Weltmeisterin im Hammer- und Gewichtwurf, Bettina Schardt (MTG Mannheim), mit 3636 Punkten. Sie schleuderte den Vier-Kilo-Hammer auf 38,83 Meter und das Wurfgewicht (9,08 Kilo) auf 12,17 Meter. Die mehrfache Deutsche Seniorenmeisterin Christine Ecker (LA Team Saar) gewann den Diskuswurf der Klasse W 55 mit 33,96 Metern vor Klein-Raber mit 30,40 Metern. In der Klasse W 40 siegte Anke Rehlinger (LC Rehlingen) im Kugelstoß mit 10,05 Metern und im Diskuswurf mit 31,02 Metern.