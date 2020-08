Freifunk : Oberesch will Internetversorgung im Ort weiter ausbauen

Oberesch will Internetversorgung im Ort weiter ausbauen

Oberesch Mit Freifunk-Routern könnte Oberesch das erste Dorf mit flächendeckend freiem Internet sein - das will die Bürgerwerkstatt vorantreiben.

Mit bis zu 200 Megabit pro Sekunde können Nutzer in Oberesch nun auf der Datenautobahn surfen. Durch eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur in den Vermittlungsstellen können jetzt alle Oberescher Haushalte die doppelte Geschwindigkeit nutzen. Die neuen Anschlüsse sind ab sofort buchbar, teilt Ortsvorsteher Michael Engel mit: „Eine gute Internetverbindung ist heutzutage für viele unverzichtbar, beruflich und privat."

Vom Ausbau profitieren in Oberesch rund 140 Haushalte. Es gilt die Faustformel: Je näher der Nutzer am Verteiler wohnt, desto höher ist seine Geschwindigkeit. 2018 hatte die Deutsche Telekom mehrere Kilometer Glasfaserkabel verlegt und einen Verteiler mit moderner Technik in der Oberescher Dorfmitte aufgestellt. Damit konnten bereits alle Haushalte mit bis zu 100 Megabit versorgt werden.