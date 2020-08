Leckeres in Fremersdorf : Mirabellenfest fällt aus, Kuchen gibt’s aber trotzdem

Mirabellen en masse: Bei Alois Konter in Fremersdorf läuft die Ernte seit Tagen auf Hochtouren. Als Helfer stehen ihm derzeit junge Flüchtlinge zur Seite. Foto: Ruppenthal

Fremersdorf Für MirabellenFreunde gibt es eine schlechte und eine gute Nachricht. Das Mirabellenfest an diesem Wochenende an der Fremersdorfer Feldscheune von Alois Konter fällt wegen Corona aus. Die gute Nachricht: In einer anderen Form findet es trotzdem statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rolf Ruppenthal

Am Samstag, 15. August, ab 14 Uhr und am Sonntag, 16. August, ab 13 Uhr wird an der Fremersdorfer Feldscheune der Mirabellenkuchen von Alois Konter verkauft.