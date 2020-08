Covid-19 in Saarbrücken : Fünf neue Corona-Fälle

Die Zahl der Infizierten im Regonalverband Saarbrücken steigt weiter an. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes Saarbrücken hat am Donnerstag fünf neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit gibt es derzeit 24 aktuelle Fälle in Saarbrücken, zwei in Völklingen.