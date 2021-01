Polizei sucht Zeugen : Unfall auf der A 620 bei Wadgassen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wehrden/Wadgassen Gleich mehrere Fahrzeuge waren am Montag gegen 11.50 Uhr in einen Unfall auf der A620 bei Wadgassen verwickelt. Auf der Autobahn in Fahrtrichtung Saarlouis kam vor der Anschlussstelle Wadgassen zunächst ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Renault zum Liegen.

Ein nachfolgender LKW scherte nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, berichtet die Polizei. Dadurch wurden drei weitere Autos zu einer Vollbremsung auf der Überholspur gezwungen. Die 57-jährige Fahrerin eines Hyundai stieß dabei mit dem Wagen eines 24-Jährigen zusammen, der durch den Aufprall leicht verletzt wurde. Der LKW sowie der dritte bislang unbekannte PKW setzten ihre Fahrt nach dem Ausweich- und Bremsmanöver unbeirrt fort. Gegen diese beiden Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.