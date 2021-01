Registrierungspflichtiger Inhalt: Wechsel in Wadgassen : Aus der Kirche geht es in den Knast

Verabschiedung der Wadgasser Gemeindereferentin Carmen Folz in der Hostenbacher Pfarrkirche Herz Jesu Foto: Ruppenthal

Wadgassen Die langjährige Wadgasser Gemeindereferentin Carmen Folz stellt sich einer neuen Herausforderung. Zukünftig will sie Strafgefangenen in den saarländischen Justizvollzugsanstalten zur Seite stehen.

Die Wadgasser Gemeindereferentin Carmen Folz geht in den „Knast“. Nein, angestellt hat sie nichts, sie muss auch nicht – sie will. Nach 15 Jahren in den Pfarreien Wadgassens sucht Folz eine neue Herausforderung. Zukünftig will sie Strafgefangenen in den saarländischen Justizvollzugsanstalten zur Seite stehen. Anderen Menschen zu helfen, insbesondere denen in Not, das war nach den Worten von Pastor Peter Leick stets eine Herzensangelegenheit von Folz. Und deshalb lässt er sie auch nur höchst ungern ziehen. Allerdings verwundert es ihn auch nicht, dass die 43-jährige geborene Völklingerin bei ihrem Bewerbungsgespräch vollends zu überzeugen wusste.

„Diese zierliche junge Frau, kompetent und engagiert, ist eben eine echte Persönlichkeit, der kein Weg zu weit ist und die stets den Menschen im Blick hat. Ja, sie ist einfach ein toller Mensch“, schwärmt der Wadgasser Pfarrer von seiner scheidenden Mitarbeiterin.

Auch bei ihrem Abschiedsgottesdienst in der Hostenbacher Pfarrkirche „Herz Jesu“, einem musikalischen Abendgebet, begeisterte sie die Menschen wieder mit ihrer bescheidenen Art und auch mit ihrer kristallklaren Altstimme hoch oben über dem Kirchenschiff vor der Orgel. Dabei präsentierte sie vor allem Kompositionen des saarländischen Counter-Tenors Roland Kunz, der wie bereits bei etlichen gemeinsamen Konzerten ganz vorne in der Kirche den gesanglichen Widerpart darstellte, an der Orgel begleitet von Wolfgang Münchow. Gebannt lauschten Pastor Leick und etliche Gemeindemitglieder den Darbietungen.

Damit außer ihren Freunden und vielen dankbaren Familien, denen sie vor allem in Problem- und Trauersituationen zur Seite gestanden hatte, möglichst viele Menschen ihrer Verabschiedung beiwohnen konnten, sorgten Kurt Malter und Bernd Nicolay für eine Live-Übertragung im Internet.

Carmen Folz, Jahrgang 1977, studierte Kirchenmusik in Trier und Saarbrücken und absolvierte zudem eine Gesangsausbildung. Bis August 2005 war sie als Kirchenmusikerin in der Pfarrei „Herz-Jesu“ Köllerbach tätig. Parallel dazu absolvierte sie von 2001 bis 2004 ein Fernstudium der Theologie und Religionspädagogik in Würzburg und Trier. In den Jahren danach war sie in der Pfarreiengemeinschaft „St. Augustinus und Maria Königin“ Saarbrücken, in der Pfarrei „Herz Jesu“ in Ludweiler, in der Pfarrei „Maria Himmelfahrt“ in Geislautern und „St. Paulinus“ Lauterbach tätig.

Im Jahr 2006 wechselte sie zu „Herz Jesu“ nach Hostenbach, „St. Antonius von Padua“ nach Werbeln und zu den „Heiligen Schutzengeln“ Schaffhausen. Nach Abschluss aller Dienstprüfungen wurde sie am 1. September 2007 zur Gemeindereferentin ernannt, ab 2012 war sie dann für die neue Pfarreiengemeinschaft Wadgassen aktiv, wo sie vor allem in der Alten- und Krankenarbeit, in den Kindertagesstätten, in der Gremien- und der musikalischen Projektarbeit tätig war. Zudem widmete sich der Gesprächsbegleitung und dem Coaching, der pastoralen Jugendarbeit, erstellte liturgische Angebote und war zudem auch in der Trauerbegleitung engagiert aktiv