Polizei Neunkirchen sucht Zeugen : Zwei Elektroautos abgebrannt: Polizei sucht Zeugen

Heiligenwald/Hüttigweiler Zwei Elektrofahrzeuge sind am Sonntagmorgen um kurz nach 4 Uhr auf dem Verzy-Platz in Hüttigweiler abgebrannt. Dort waren zwei Skoda Citigo Elektrofahrzeuge an ihre Ladestationen angeschlossen. Wie die Neunkircher Polizei weiter mitteilte, fing einer der beiden Pkw aus bisher noch nicht eindeutig nachvollziehbaren Gründen Feuer und brannte komplett aus.

Das Feuer schlug auf den daneben befindlichen Pkw über – beide erlitten Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Illingen konnte verhindern, dass sich der Brand auch auf das angrenzende Gebäude ausdehnte. Der Schaden wird auf 45 000 Euro beziffert.

In der Brunnenstraße in Heiligenwald ist es zudem am Samstagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein parkender Audi A4 an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Vermutlich wurde der Schaden durch ein rotes Fahrzeug verursacht, das sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.