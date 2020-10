Polizei Saarlouis warnt : Duo gibt sich als Polizistin und Rechtsanwalt aus

Wadgassen Ein betrügerisches Duo hat in Wadgassen versucht, eine ältere Dame um 10 000 Euro zu bringen. Dabei gab sich eine Frau am Telefon als Polizeibeamtin aus und täuschte der Frau vor, ihr Sohn sei festgenommen worden.

Zur Freilassung werde der Betrag benötigt. Der vermeintliche Rechtsanwalt ihres Sohnes habe die Aussagen der angeblichen Polizistin bestätigt, berichtete die 82-jährige Geschädigte der Polizei Saarlouis später; sie traute den beiden Personen am Telefon nicht und gab an, ihren anderen Sohn in das Telefonat zu involvieren. Hierauf beendete der angebliche Anwalt das Telefonat.