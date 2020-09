Schwer verletzte Katze auf einem Parkplatz in Wadgassen sorgt für Aufregung

Wadgassen Was ist bloß dieser Katze passiert? Nur mit Mühe konnte das verletzte Tier eingefangen werden.

Hostenbach Eine verletzte Katze hat am Samstag auf dem Aldi-Parkplatz in Wadgassen-Hostenbach für Aufregung gesorgt. Das Tier fiel eine Frau, die ihm zu Hilfe kommen wollte, mit massiven Bissen und mit Kratzern derart an, dass sie an Hand und Bein verletzt wurde und in ärztliche Behandlung musste. Unterdessen traf die Polizei ein, die von mehreren Notrufen alarmiert worden war. Mit ehrenamtlichen Helfern konnte die Katze schließlich eingefangen und zum Tierarzt gebracht werden. Die Herkunft der Verletzungen der Katze ist nicht bekannt, heißt es im Polizeibericht vom Sonntag.