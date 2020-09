Saisonstart am Wochenende : Juniorenhandball-Bundesliga mit Marpingen und Saarlouis

Am Wochenende starten auch die Nachwuchshandballerinnen und -handballer in die neue Saison. Foto: rup/Ruppenthal

Marpingen/Saarlouis Die HSG Marpingen-Alsweiler in der weiblichen A-Jugend-Bundesliga sowie das männliche Pendant der A-Junioren der HG Saarlouis starten am Wochenende in die Saison.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit der HSG Marpingen-Alsweiler spielt erstmals ein saarländisches Team in der weiblichen A-Jugend-Bundesliga. Das erste Saisonspiel findet an diesem Samstag (14 Uhr) in der Marpinger Sporthalle gegen den TSV Haunstetten statt, am Sonntag um 13.30 Uhr folgt ein Auswärtsspiel bei der SG Kappelwindeck/Steinbach nahe Baden-Baden. Weitere Gegner in der Gruppe 4 sind die TSG Friesenheim sowie SG BBM Bietigheim. Die weibliche Jugend-Bundesliga spielt in der Saison 2020/2021 mit insgesamt 40 Mannschaften, eingeteilt in acht Gruppen.