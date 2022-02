Spenden vom Verein „Heart and Heavy“ : Rocker mit Herz spenden sehr, sehr großzügig

Eine Delegation des gemeinnützigen Vereins beim Förderverein Ehrensache war im Therapiezentrum in Altforweiler zu Gast. Dabei wurde die Spende von 22 000 Euro übergeben. Foto: Nadine Jungmann/Picasa

Lebach Strahlende Kinderaugen sind der Dank. Drei Vereine hat der Verein Heart and Heavy mit großzügigen, finanziellen Spenden unterstützt.

„Corona und seine Auswirkungen haben uns alle weiter fest in der Hand, aber auch 2021 konnten die Rocker mit Herz (Heart and Heavy) insgesamt 71 000 Euro für wohltätige Zwecke spenden“, freut sich Dr. Carsten Graf, Vorsitzender des Vereins Heart and Heavy, über die Hilfe.

5000 Euro wurden bereits Anfang des Jahres 2021 an den kleinen Raoul aus Merzig gespendet, der an einer schwerwiegenden Grunderkrankung leidet und auf ein behindertengerechtes Fahrzeug angewiesen war. Zusammen mit zahlreichen weiteren Spendenaktionen konnte dieses Fahrzeug schließlich angeschafft werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Als weitere Anlaufstelle durfte eine Delegation des gemeinnützigen Vereins beim Förderverein Ehrensache im Therapiezentrum in Altforweiler zu Gast sein. Dabei wurde die Spende von 22 000 Euro an die Vorsitzende Petra Jenal übergeben.

Die Vereinsvorstandsmitglieder konnten sich vor Ort ein Bild der tollen Arbeit mit den Pferden und kleinen Patienten machen und festhalten, dass die Spende in allerbesten Händen ist. Professionelle Hilfe für kranke Kinder und ein wahres Paradies für die tierischen Therapeuten auf vier Hufen. Therapeutisches Reiten und gezielte Physiotherapie fördern das körperliche und psychische Wohl der behinderten Kinder. Graf: „Und es zaubert nicht zuletzt ein Lächeln in das Gesicht der Kleinen.“

Erneut gab es dann Anfang Februar 22 000 Euro. Dieser Betrag soll im Kampf gegen Kindeswohlgefährdung helfen. Genauer gesagt der Kinderschutzgruppe am Universitätsklinikum des Saarlandes. Kindeswohlgefährdung im Sinne von körperlicher Gewalt gegen Kinder, aber auch schwere Vernachlässigung sind Problemfälle, die gerade auch durch die Pandemie nachweislich deutlich zugenommen haben. Dazu kommen sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt gegen Kinder, die zuletzt ebenfalls zunehmend in den Fokus der medialen Berichterstattung gerückt ist. Das Leid der Betroffenen ist immens und kann von lebenslanger Dauer sein.

Auch wenn man es kaum ertragen kann oder am liebsten wegsehen möchte, sieht der Verein sich in der Verantwortung, das Gegenteil zu tun. Das Geld wurde an die Kinderärztin und Leiterin der Kinderschutzgruppe, Dr. Stephanie Lehmann-Kannt, übergeben. Sie arbeitet in einem interdisziplinären Team mit anderen Kinderärzten, Rechtsmedizinern, Kinderkrankenschwestern, Kinderpsychologen und Sozialpädagogen zusammen, um den betroffenen Kindern bestmöglich zu helfen.

Aller guten Dinge sind drei, und so wurde die letzte Spendenübergabe und somit das Jahr 2021 in Saarwellingen bei Evelyn Lill, der Vorsitzenden der Mukoviszidose-Regionalgruppe Saar-Pfalz abgeschlossen. Auch hier konnten den betroffenen Familien und insbesondere den chronisch lungenkranken Kindern 22 000 Euro zur Unterstützung bereitgestellt werden.

Dank der modernen Medizin konnte die Lebenserwartung und vor allem die Lebensqualität der betroffenen Kinder in den letzten Jahren deutlich gesteigert werden. Dennoch gehören ständige Arztbesuche, Medikamenteneinnahme und dauerhafte Inhalationstherapie zur täglichen Routine.

Nun hofft der Verein trotz allem, dass zumindest in der zweiten Jahreshälfte die geliebten Rockkonzerte und Veranstaltungen dieser Art stattfinden können. „Und dass Gemeinsam statt Einsam wieder das Motto sein wird“, erklärt der erste Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, Dr. Carsten Graf.