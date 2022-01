Ausnüchterungszelle : Verfolgungsfahrt mit Betrunkenem

Saarwellingen Ein 61-jähriger Autofahrer schlägt zunächst eine Fensterscheibe ein, dann fährt betrunken Auto, flüchtet vor der Polizei, kann aber gestoppt werden.

Am späten Samstagabend wurde die Polizei Saarlouis informiert, ein betrunkener Mann habe in Saarwellingen eine Fensterscheibe eingeschlagen und sei nun betrunken mit seinem PKW unterwegs. Das beschriebene Auto kam den alarmierten Polizeibeamten am Schlossplatz entgegen. Der 61-jährige Autofahrer lieferte sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. In Fraulautern wurde er schließlich gestoppt. Bei der Blutprobenentnahme leistete der Mann Widerstand und beleidigte mehrfach die Polizeibeamten. Sein Führerschein wurde einbehalten; die Nacht verbrachte er in der Ausnüchterungszelle.