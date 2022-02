Avangarde Konzert : The Consistency of Destruction in Saarwellingen

Pascal Klewer Foto: Florian Fries

Saarwellingen Der Kulturtreff „Altes Rathaus“ in der Vorstadtstraße 77 in Saarwellingen öffnet am Freitag, 18. Februar, für ein Konzert des Quintetts The Consistency of Destruction um die beiden Bassisten Roger Kintopf und Florian Herzog, den Schlagzeuger Leif Berger, den Pianisten Felix Hauptmann und den Trompeter Pascal Klewer.

Die Band besteigt um 20 Uhr die Bühne.

The Consistency of Destruction arbeitet und forscht an Strukturen, Polyrhythmik, Dichte und Klang, wie es in der Ankündigung heißt. Die Musik des Kölner Ensembles befindet sich an den Grenzen der Avantgarde, improvisierten und der Neuen Musik. Die intensiv erarbeiteten Stücke, Vorlagen, Vorgaben und Konzepte werden stets weiter erforscht und schließlich zerstört, hinterfragt und neu verkoppelt, heißt es in der Mitteilung.

Die Band brachte 2021 ihre erste EP heraus und will 2022 gleich vier Alben veröffentlichen. Pascal Klewer, geboren 1997, studierte Trompete an der Musikhochschule Köln. Er war 2018 bis 2019 Teil des Bundesjazzorchesters und leitet zahlreiche Ensembles unter anderem mit Evan Parker is my Hero, Bräumer/Klewer/Eftychidou, Pascal Klewer Bigband und ist auch als Sideman aktiv, unter anderem bei Shaikh9, dem Aurora Oktett und KWINI. Seit 2019 kuratiert er in Köln die erfolgreiche Konzertreihe „Pascal Klewer Bigband meets“, die avantgardistische Solisten mit der Bigband und den Kompositionen Klewers paart, unter anderem Peter Brötzmann, Evan Parker und Christopher Dell. Er war Finalist des Neuen Deutschen Jazzpreises für Komposition 2020, kuratierte das 222-Festival, leitete die WDR Bigband und ist Stipendiat der renommierten Bartels Stiftung. Konzertreisen führten ihn bereits durch ganz Europa, Israel, USA, Kanada, Bolivien und China.