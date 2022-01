Polizeibericht : Auto fährt Schlangenlinien und gerät in Gegenverkehr

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Saarwellingen Ein Fahrer, der in Schlangenlinien fährt, wurde de Polizei am Samstag gegen 17.45 Uhr auf der B 269 in Fahrtrichtung Saarwellingen. Er geriet dabei immer wieder in den Gegenverkehr. Zudem kollidierte er unmittelbar nach dem Abstellen seines Pkw mit dem Auto eines Zeugen.