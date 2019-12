Steigbügelhalter Hitlers : Aktivisten stehlen Grabplatte von Papens in Wallerfangen

Aktivisten stehlen Grabplatte von Papens in Wallerfangen

Berlin/Saarbrücken Aktivisten des „Zentrums für politische Schönheit“ haben nach eigenen Angaben die Grabplatte des früheren Reichskanzlers Franz von Papen (1879-1969) aus Wallerfangen entfernt.

Hintergrund ist die Rolle des Politikers bei der Machtergreifung Adolf Hitlers 1933. „Franz von Papen ist auf dem Weg nach Berlin, um die historische Schuld des deutschen Konservatismus aufzuarbeiten“, teilten die Aktivisten auf Facebook mit. „Hitlers Ermächtiger“ sei „verantwortlich für Millionen von Toten in ganz Europa“. Von Papen hatte 1933 als Parteiloser eine Koalition zwischen der erzkonservativen Deutschnationalen Volkspartei und der NSDAP geschmiedet. Das saarländische Landespolizeipräsidium bestätigte, dass die Grabplatte in Wallerfangen fehlt. Zuvor hatten die Aktivisten in der Nähe des Bundestags eine temporäre NS-Gedenkstätte errichtet. Nach ihren Angaben enthält sie Asche ermordeter NS-Opfer. Die Aktion stieß auf scharfe Kritik beim Zentralrat der Juden.