„Zentrum für politische Schönheit“ : Aktivisten entwenden Grabplatte von Franz von Papen

Wallerfangen Die Aktivistengruppe „Zentrum für politische Schönheit“ (ZPS) hat nach eigenen Angaben in Wallerfangen die Grabplatte des früheren Reichskanzlers Franz von Papen (1879-1969) entwendet.

„Hitlers Ermächtiger, verantwortlich für Millionen von Toten in ganz Europa, Hauptangeklagter in Nürnberg, wurde so bestraft: vier Jahre Haft“, schreiben die Aktivisten. „Im Anschluss: Saus und Braus auf seinem Schloss, dann: Ehrengrab in Wallerfangen!“ Dieser Zustand sei nun beendet. Erst am Montag hatte das ZPS in der Nähe von Bundestag und Kanzleramt eine temporäre Gedenkstätte für NS-Opfer errichtet. Mit der Aktion unter dem Titel „Suchet nach uns!“ will die Gruppe vor einer Zusammenarbeit der Union mit der AfD warnen. In einer sogenannten „Widerstandssäule“ soll sich Asche von Holocaust-Opfern befinden.