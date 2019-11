Musik : Pe Werner kommt erstmals nach Saarlouis

Pe Werner singt im Februar in Saarlouis. Foto: Dominik Beckmann

Saarlouis Pe Werner gibt am Sonntag, 16. Februar, um 18 Uhr erstmals ein Konzert im Theater am Ring in Saarlouis. „Pe Werner beflügelt“ - der Name ist Programm. An diesem Konzertabend spinnt die Kölner Singer/Songwriterin, zusammen mit ihrem Begleiter Peter Grabinger am Flügel, ihre ebenso kabarettistischen wie poetischen Texte und Melodien mit „Seelenfederleichtigkeit“ zu Gold.

Spielerisch reiht die Songpoetin ihre Radiohits an Chanson und Pop, Couplet an Rocksong und Jazz und plaudert beherzt aus ihrem Nähkästchen.

Zum 30-jährigen Bühnen- und 25-jährigen Plattenjubiläum präsentiert Pe Werner ihre Musik als kabarettistischen Liederabend und geht auf ihre ganz persönliche Reise, die in der Kleinkunst begann - „von A nach Pe“ also.