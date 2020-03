Weitere Einschränkungen : Rathäuser und Landratsamt für Besucher geschlossen

Info

Zur Eindämmung des Corona-Virus und zum Schutz des Personals sowie der Bürgerinnen und Bürger sind die Ausländerbehörden in Saarbrücken (Lebacher Straße 6a) und in Lebach (Dillinger Str.67/2) für den Publikumsverkehr vorerst geschlossen. Dies teilte das Innenministerium mit. In unaufschiebbaren Ausnahmefällen wird eine telefonische Kontaktaufnahme empfohlen.