Polizei Saarlouis : Betrüger tauschen Etiketten auf Fleischwaren im Supermarkt

Saarlouis Dreiste Masche in Saarlouiser Supermarkt - Pärchen fliegt auf.

Die Etiketten von günstigen Fleischwaren auf teurere Produkte umkleben – diese dreiste Masche haben zwei Betrüger am Dienstag in einem Supermarkt in Saarlouis ausprobiert. Der Mann und die Frau nahmen Fleischwaren aus der Auslage und tauschten die Preisschilder. Dabei wurden sie jedoch von einem Mitarbeiter beobachtet. Als sie das bemerkten, ließen sie die Waren in einem Regal zurück und verließen den Markt. Mit einem Auto flüchtete das Paar. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.