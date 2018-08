später lesen Kreistag Kreistag berät über rote Zahlen Teilen

Rote Zahlen stehen in der Tabelle zur Haushaltsentwicklung 2018 im Landkreis Saarlouis. Genaueres folgt in der nächsten Sitzung des Kreistages am kommenden Donnerstag. Weitere Themen sind unter anderen die Festlegung für den Termin zur Wahl von Landrat oder Landrätin, die Aufstellung von Kfz-Ladestationen, Vergabe des Umweltpreises 2018, ein pestizidfreier Landkreis Saarlouis sowie auf Antrag der Grünen-Fraktion der aktuelle Stand bezüglich Kita-Plätze.