Aus dem Tagebuch der Reise nach Matiguás

Sein Tagebuch „Die Reise nach Matiguás“ stellt der Saarlouiser Autor Hans Jörg Schu am Mittwoch, 22. August, 19 Uhr im „Studio“ im Theater am Ring in Saarlouis vor. red