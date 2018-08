später lesen Mosaik Kunst-Workshop mit Stefanie Ahlbrecht Teilen

Die Künstlerin Stefanie Ahlbrecht bietet in Zusammenarbeit mit der KEB am Samstag, 25. August, 10 bis 18 Uhr, in ihrem Atelier „Kunststück“ in Roden einen Workshop an, in dem auch Anfänger Mosaike legen können. red