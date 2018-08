später lesen Saarwaldverein Wanderung rund um die Saarwiesen Teilen

Der Saarwaldverein Roden wandert am Sonntag, 26. August, in den Saarwiesen bei Beckingen. Treff: 10 Uhr auf dem Marktplatz Roden. Mit Autos geht’s von dort zum Ausgangspunkt in Höhe Saarfels. Ab dort begleitet Wanderführerin Margret Weber auf einem Rundweg die Teilnehmer über bequeme Spazierwege der Saarwiesen mit Saaraltarm, Einmündung von Kondlerbach und Mühlenbach, Schiffsanlegestelle, Saargarten, Weiheranlage Beckingen bis hin zur Staustufe und entlang der Saar zurück zum Ausangspunkt. red