Ausstellungen : Galaxien und Wasserfälle auf der Leinwand

Saarlouis Farbenprächtige Arbeiten des Saarlouiser Künstlers Manfred Wey sind noch bis Mitte Juli in der Galerie des Marienhaus Klinikums zu sehen

Bereits 1996 begann er – damals noch Verwaltungsangestellter bei der Arbeitsagentur - zu malen. „Eigentlich wollte ich ein Bild für mein Büro kaufen“, erzählt Manfred Wey, „aber alles, was mir gefiel, war zu teuer. Und so habe ich begonnen, selbst zu malen.“ Waren es anfänglich Aquarelle, so sind es zwischenzeitlich Arbeiten in Öl auf Leinwand.