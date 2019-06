Schule : Vier MPGlerinnen Preisträger beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Saarlouis Auf Landesebene des Bundeswettbewerbs Fremdsprahen schnitten Schülerinnen des MPG Saarlouis gut ab.

Schülerinnen der Klassenstufe 9 des Max-Planck-Gymnasiums sind Landessiegerinnen sowohl im Team- als auch im Solowettbewerb des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen. Erfolgreich in einer Fremdsprache kommunizieren – das gelang in diesem Jahr besonders gut Aline Gritzmacher (9C), Hewana Hasan (9C), Evelyn Hilt-Rojas (9A) und Geethanjali Pandian (9A) beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen. Im Teamwettbewerb gehörten sie zu den drei Siegergruppen auf Landesebene. Die Mädchen haben vollkommen selbstständig das Filmskript auf Englisch geschrieben, in Eigenregie den Film gedreht und selbst geschnitten.