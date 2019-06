Stichwahlen in Überherrn und Wallerfangen : Live Ticker zu den Bürgermeister-Wahlen im Landkreis Saarlouis

Wer macht das Rennen in Überherrn und Wallerfangen? Alle aktuellen Informationen zu den Bürgermeisterwahlen im Landkreis Saarlouis gibt es in unserem Live-Ticker.

Ohne Wahlempfehlung der beiden Unterlegenen im ersten Wahlgang geht es in Überherrn in die Stichwahl. Die meisten Stimmen in der ersten Runde hatte Anne Yliniva-Hoffmann bekommen. Die SPD-Kandidatin hatte mit 42,9 Prozent einen ordentlichen Vorsprung vor Michael Fetik , dem von der CDU unterstützten parteilosen Kandidaten. Der wiederum lag mit 27,5 Prozent nur relativ knapp vor dem ebenfalls parteilosen Horst Zimmer (21,2 Prozent). Die Grüne Esther Thilmont hatte 8,4 Prozent erreicht.

Wird es in Wallerfangen bei der roten Dominanz bleiben? Der Kandidat der Genossen, Horst Trenz, hat im ersten Wahlgang 44,1 Prozent der Stimmen geholt. Seine beiden Konkurrentinnen hatten fast Kopf an Kopf gelegen: Nicole Reiners-Gerard, die CDU-Bewerberin, setzte sich mit 29 zu 26,9 Prozent gegen Regine Collet, eine parteilose Kandidatin, durch. Collet hat keine Empfehlung für die Stichwahl abgegeben. In Wallerfangen hoffen die politisch Interessierten vor allem auf ein besseres Gelingen der Auszählung: Am 26. Mai hatten die Pannen hier die gesamten Auszählungen im Landkreis Saarlouis verzögert.