Keine Ausleihe mehr : Pfarrbücherei St. Ludwig in Saarlouis schließt

Saarlouis Saarlouis Die Pfarrbücherei St. Ludwig am Großen Markt in Saarlouis schließt am Samstag, 29. Juni, ihre Pforten für immer. Davor bietet sich am Sonntag, 16. Juni, die Gelegenheit, bei einem Bücherflohmarkt vor der Pfarrkirche Lieblingsbücher, Sachbücher, auch viele antiquarische Bücher mitzunehmen. Gerne gegen eine kleine Spende für die Sanierung der Pfarrkirche. Das teilte die Büchereileiterin mit.