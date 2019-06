Sehr außergewöhnlicher Mix : Lange Nacht mit Musik und Mundart

Joachim Fontaine improvisiert am Klavier Stummfilmmusik bei der „Langen Nacht der Musik“ an Pfingstsonntag in der Evangelischen Kirche Saarlouis. Foto: Christian Schu/Fontaine/Christian Schu

Saarlouis Besondere Filmmusik und andere musikalische Überraschungen erwarten die Zuhörer der „Langen Nacht der Musik“ am Pfingstsonntag.

„Lange Nacht der Musik“ in der Evangelischen Kirche Saarlouis am Pfingstsonntag 9. Juni: Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 20 Uhr mit dem Orgelrezital „Hommage à Paris“ mit Christian von Blohn an der Orgel Christian von Blohn, Konzertorganist und Dozent der Hochschule für Musik des Saarlandes, spielt ein Programm, das an die reiche Tradition französischer Orgelmusik erinnert. Nicholas de Grigny, von dessen üppiger barocker Orgelmusik Johann Sebastian Bach begeistert war, steht genauso auf dem Programm wie der berühmte Choral a-moll von César Franck, dessen Orgelschule ganz Europa beeinflusst hat. Außerdem auf dem Programm: Olivier Messiaens Hommage an das Pfingstfest aus dem „Mystère de la Sainte Trinité“ und eine zeitgenössische Komposition, Naji Hakims Variationen über das Luther-Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“.