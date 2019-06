Hundetourismus : Das Wandern ist auch des Hundes Lust

Gisingen Die Tourist-Info Saarlouis lädt ein zu einer kulinarischen Wanderung für Zwei- und Vierbeiner.

Zu einer Hundewanderung mit kulinarischen Zwischenstopps an ausgewählten Orten lädt für Sonntag, 16. Juni, Hundeprofi Alexander Zercher von der Connor Ranch Beckingen mit Co-Trainerin Melanie Sproß in Kooperation mit der Tourist-Info Saarlouis ein. Es geht auf den Wanderweg „Der Gisinger“. Waldpassagen, Panoramaaussichten, naturnahe Kalkterrassen und ein idyllischer Weiher zeichnen ihn aus.

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz in Wallerfangen-Gisingen. Gemeinsam erkunden Zwei- und Vierbeiner die etwa fünf Kilometer lange Premiumwanderstrecke durch Wald und über Feld und Flur. Während der Wanderung geben die Hundeprofis Tipps rund um den Hund und beantworten Fragen. Der Förderverein Bewahren und Erneuern verwöhnt die Wanderer an besonders stimmungsvollen Wanderplätzen wie dem alten Waschplatz im Wald mit regionalen Leckereien. Höhepunkt ist die Rast auf dem Gallenberg, wo die Wandergäste vom Bringwäänchen des Vereins mit Speis und Trank, Likör, Kaffee & Kuchen, begrüßt werden. Aber auch die Vierbeiner gehen an den Rastplätzen nicht leer aus.