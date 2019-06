Am Bahnhof Dillingen verschwunden? : Öffentlichkeitsfahndung nach einer 14-Jährigen

Am Bahnhof Dillingen verschwunden?

Saarlouis Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat die 14-jährige Reven Hajiali gesehen?

Seit Sonntag, 18 Uhr, gilt die 14-Jährige Reven Hajiali als vermisst. Die gebürtige Syrerin verließ laut Polizei das Elternhaus in Rehlingen-Siersburg, um mit dem Bus zu einer Freundin nach Dillingen zu fahren. Bei dieser Freundin kam sie nie an. Letzter Aufenthalt war möglicherweise am Dillinger Bahnhof. Zur Beschreibung des Mädchens: Es ist etwa 1,60 m groß, schlank, dunkle lange Haare, südländisches Aussehen, bekleidet mit Jeans und weißer Bluse. Die Polizei Saarlouis bittet um Mitfahndung.Hinweise über den Aufenthalt des jungen Mädchens der nehmen die Polizei Saarlouis oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.