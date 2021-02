Polizei meldet : Motorradunfall bei Gerlfangen endet im Krankenhaus

Foto: dpa/Stefan Puchner

Gerlfangen Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Rehlingen-Siersburg hat sich am Samstagnachmittag bei einem Unfall bei Gerlfangen schwer verletzt. Gegen 14.50 Uhr war der junge Fahrer mit seiner Honda auf der L 172 von Siersburg kommend in Richtung Gerlfangen unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam.