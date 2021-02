Deutsch-französische Nachbarschaft : Alt-Bürgermeister warnen vor erneuter Grenzschließung

Rehlingen-Siersburg/Bouzonville Martin Silvanus und Denis Paysant fordern eine gemeinsame Corona-Strategie zwischen Saarland und Département Moselle.

Kostenpflichtiger Inhalt: Zitterpartie an der Grenze zu Frankreich : Wie das Saarland mögliche Grenzschließungen verhindern will

So werde in der Nachbarregion wesentlich intensiver getestet als im Saarland, erklärt Silvanus, was ganz logisch zu höheren Fallzahlen auf lothringischer Seite führe. Der prozentuale Anteil der Positiv-Ergebnisse an der jeweiligen Gesamtzahl der Tests weiche jedoch nicht signifikant voneinander ab – von lokal begründeten Ausreißern einmal abgesehen, meint Silvanus.