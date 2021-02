Melitta Czerwenka-Nagel : Die nächste Auszeichnung für die 90-Jährige

Saarbrücken/Rehlingen Leichtathletin Czerwenka-Nagel für „wertvollste Leistungen im Corona-Jahr“ geehrt. Auch die Rehlingerin Klein-Raber unter den Besten.

Nachdem Melitta Czerwenka-Nagel zur deutschen Senioren-Leichtathletin des Jahres 2020 gewählt wurde, hat eine Jury die 90-Jährige von der LAG Saarbrücken nun auch als eine von fünf Athletinnen in der Kategorie „Wertvollste Leistungen im Corona-Jahr 2020 – Senioreninnen/Masters“ ausgezeichnet. Czwerwenka-Nagel hatte im vergangenen Jahr über 400 Meter (1:36,19 Minuten) und über 800 Meter (5:01,35 Minuten) Weltrekorde in der Altersklasse W 90 aufgestellt (wir berichteten).

Corona und die Einschränkungen durch die Pandemie haben auch die Sportwelt auf den Kopf gestellt. Für Melitta Czerwenka-Nagel hat sich im Trainingsbetrieb aber nicht sehr viel verändert. „Auch in der Corona-Zeit bin ich drei- bis fünfmal in der Woche alleine flott unterwegs, jeweils zwischen 45 und 60 Minuten. Und an Tagen, an denen ich nicht zum Einkaufen zwei Kilometer zu Fuß gehe, zieht es mich mit strammen Schritten an die frische Luft. Das heißt: Treppentraining inklusive, wenn ich alle 14 Tage meine 210 Treppenstufen meistere, und zwar am Stück.“