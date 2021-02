Leichatathletik : Ein gelungener Start ins neue Jahr

Rehlingen Saarländische Kader-Athleten glänzen bei Hallen-Meetings in Karlsruhe, Erfurt und Ostrava.

Die Wettkampfsaison hat für die saarländischen Leichtathleten in diesem Winter zaghaft begonnen – und nur für Kaderathleten, die in kleiner Zahl an Hallenmeetings teilnehmen dürfen. Zum Auftakt hatten die Schwestern Sara und Sofia Benfares vom (LC Rehlingen) am 22. Januar in Miramas (Frankreich) Rekordzeiten über 3000 Meter hingelegt (wir berichteten). Beim internationalen Hallenmeeting am 29. Januar in Karlsruhe, das die erste Station der „World Athletics Indoor Tour“ bildete, legte ihre Vereinskollegin Lisa Maihöfer nach. Sie absolvierte die 60 Meter Hürden in 8,48 Sekunden. Für die Dritte der deutschen Hallenmeisterschaften 2020 war es der erste Wettkampf nach elfmonatiger Verletzungs- und Corona-Pause.