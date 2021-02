Perspektiven für verschiedene Bereiche : Saar-Koalition für verlängerten Lockdown

Saarbrücken Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) hat trotzdem erste Schritte hin zu einer Öffnung des Einzelhandels gefordert.

(ter/ant/SZ) Vor der Bund-Länder-Konferenz zu den weiteren Corona-Maßnahmen am kommenden Mittwoch hat sich die große Koalition aus CDU und SPD im Saar-Landtag am Montag für eine Verlängerung des Lockdowns um zwei Wochen ab dem 15. Februar ausgesprochen. Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) dämpfte die Erwartungen an rasche Lockerungen der Corona-Regeln. „Es ist noch zu früh, um den Lockdown zu beenden“, sagte Hans der Rheinischen Post. „Wir müssen dringend noch weiter runter mit den Neuinfektionen, um auch gegen die gefährlichen Virus-Mutanten gewappnet zu sein“, sagte er.