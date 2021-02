Zwischen Dillingen und Rehlingen gesperrt : Amphibien wandern wieder: Landstraße 170 gesperrt

Dillingen/Rehlingen Betroffen ist der Abschnitt zwischen Dillingen und Rehlingen, über die Autobahn wird umgeleitet.

Kröte und Co. werden wieder aktiv: Wegen beginnender Amphibienwanderungen hat der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) am Freitag angekündigt, noch am selben Tag auf Initiative des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) die Landstraße (L) 170 zwischen Dillingen und Rehlingen zu sperren. Dies diene einerseits dem Schutz der Tiere und andererseits der Verkehrssicherheit – insbesondere der Sicherheit von Zweiradfahrern, heißt es in der Mitteilung.