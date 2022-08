Mit Hilfe von Zeugenaussagen : Nach brutalem Angriff in Nalbach: Mutmaßlicher Täter ermittelt

Nach brutalem Angriff in Nalbach: Mutmaßlicher Täter ermittelt

Saarlouis/Schmelz Nach dem Angriff auf einen Mann in Nalbach vergangene Woche konnte nun der mutmaßliche Täter ermittelt werden. Zeugenaussagen haben dabei eine entscheidende Rolle gespielt.

Der brutale Angriff auf einen 55-jährigen Mann in Nalbach hat landesweit für Entsetzen gesorgt. Heute konnte der mutmaßliche Täter, der dem Mann in den frühen Morgenstunden des 16. August auf einem Verkehrskreisel mit voller Wucht in den Rücken getreten hat, laut des Saarlouiser Polizeisprechers Mike Caspers ermittelt werden.